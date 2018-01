Thomas van Luyn: Gooi desnoods de prijzen 15 procent omhoog, maar stop de fooidwang. Verbied het

Fooi is overgewaaid uit Amerika, op dezelfde boot waar ook obesitas en halloween verstekeling waren

En het hoeft niet, mensen, vroeger deden we er ook niet aan. Mijn vader verzekert mij dat er in zijn tijd nooit fooi werd gegeven en hij kan het weten, want hij leefde toen. Fooi is overgewaaid uit Amerika, op dezelfde boot waar ook obesitas en halloween verstekeling waren. We zagen het niet aankomen, we waren machteloos toen taxichauffeurs ons met vragende ogen begonnen aan te kijken bij het afrekenen, en daarna obers, en nu kappers. That's right: kappers! Ineens, zonder overleg, zonder enig denkwerk of planning of onderzoek naar de invloed ervan op het koopkrachtplaatje, is het betaalmoment er eentje geworden waarin de kapper je net net iets te lang aankijkt nadat hij het bedrag heeft genoemd, waarin het ineens erg ingewikkeld blijkt gepast wisselgeld te vinden of het juiste bedrag in te toetsen in de pinautomaat. Ik zou het graag aankaarten, maar naar dat gesprek kijk ik niet uit.



'Verwacht u fooi?'



'Tja, dat is aan u, maar...'