That's it: voortaan rijd ik met Uber

De chauffeurs ondertussen, zijn aardig en zeuren nooit nergens over. In het buitenland is het helemaal handig

Dat is een nogal stap, want ik vind het bedrijf niet netjes. Overal waar Uber komt, overtreedt het alle wetten op arbeidsomstandigheden, veiligheid, verzekeringen en belastingen. De boetes die ze daarvoor betalen, zien ze als een investering; als ze eenmaal een monopolie hebben, verdienen ze alles terug, zo is de gedachte. Het bedrijf is volkomen anoniem en onbereikbaar, en doet niet aan werkgeversorganisaties of vakbonden.



De chauffeurs ondertussen, zijn aardig en zeuren nooit nergens over. In het buitenland is het helemaal handig. Ik ben niet anders gewend dan dat ik overal op de wereld, van Mumbai tot New York, altijd compleet de lul was als ik een taxi nam. Ze zagen me aankomen, met mijn onzekere tred en mijn accent. En nu was ik vorige week in Lissabon en verhip: mijn Uberapp doet het: geen gezeik, geen onderhandelen, geen fooimoment, maar een supervriendelijke oudere heer in een Golf. Ik vroeg hoe zijn Engels zo goed kwam. Hij had in Amerika gewerkt voor de ruimtevaartorganisatie ESA, vertelde hij, en was voormalig lobbyist om een Portugees ruimtevaartprogramma van de grond te krijgen. Hij kende Noordwijk en Wubbo Ockels, dus ik geloofde hem. Een paar jaar geleden was hij wegbezuinigd, en met een flutpensioen en een alimentatie was hij maar gaan Uberen. Totdat hij vervangen zou worden door een computer, zei hij achteloos. Over vijf jaar, schatte hij, rijden alle Ubers automatisch. Waarna hij zonder waarschuwing en ongevraagd een razend interessante geschiedenisles gaf over de Anjerrevolutie en de rol van Kissinger daarin.



Als hij gelijk krijgt, zit ik over vijf jaar in mijn eentje achter een supervriendelijke boordcomputer. Die zal lekkere muziek draaien omdat hij mijn Spotify-playlist kent. Hij zal mij nooit tegen de haren instrijken, intimideren of schofferen, noch verrassen met zijn levensverhaal, zijn kennis van de Anjerrevolutie, en zijn passie voor Cape Canaveral.



t.vanluyn@volkskrant.nl en @thomasvanluyn