Teun van de Keuken: Waarom liet Sacha de Boer zich zo stom gebruiken door Nespresso?

Overal waar Sacha komt is de koffie goed, heerlijk en ecologisch verantwoord

Sacha de Boer, formidabel televisieverslaggever, geliefd oud-journaallezer en fotograaf, heeft wel toegehapt. Naast de bioscoopreclame zijn er online tal van filmpjes te zien waarin zij op zoek gaat naar de oorsprong van koffie. In die filmpjes stelt zij zich eerst voor als fotograaf die graag de wereld over reist, om vervolgens haar journalistieke motivatie te geven: 'Van nature ben ik nieuwsgierig. En ik zoek graag iets uit. Bijvoorbeeld waar mijn koffie vandaan komt.'



Dit is niet zomaar reclame mensen, dit is onderzoeksjournalistiek!



Laat de reis beginnen: 'Voor Nespresso reizen we af naar West-Java. Hier komt een van mijn favoriete koffiesmaken vandaan, de dharkan'. En naar Colombia: 'Hier komt een van mijn favoriete koffies vandaan: de rosabaya de Colombia.' Overal waar Sacha komt is de koffie goed, heerlijk en ecologisch verantwoord. En door tussenkomst van de Nespresso-mensen wordt de koffie nóg beter en ecologisch verantwoorder. Om met een koffieboer uit een van de filmpjes te spreken: 'Nespresso hecht veel belang aan het proeven van de koffie, om het aromaprofiel in het kopje te kunnen garanderen.'