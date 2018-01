Teun van de Keuken: Vomar belooft wel gratis boodschappen voor de vierde in de rij, maar als het erop aankomt, ho maar

Want de regel van de Vomar is: als er bij een andere kassa nog een rij vrij is met minder dan vier wachtenden, dan hoeft de supermarkt de boodschappen niet weg te geven. Dat die andere kassa nog helemaal niet open is als het gegil door de winkel schalt, doet er niet toe: zodra de vierde wachtende niet in de eigen rij is aangesloten maar voor een andere, onbemande kassa is gaan staan, is het gevaar geweken.



Maar wat als je als vierde wachtende in de rij staat en je cadeau claimt? In mijn ervaring gaat de supermarkt daar niet erg sportief mee om. Eén keer was ikzelf de vierde. Toen ik het meldde bij de caissière, deed ze alsof ze mij niet hoorde. Ze handelde haar klant snel af en toen hij eenmaal weg was, was ik inmiddels derde. Gemor mocht niet baten. De tweede keer had ik meer succes. In de supermarkt was maar één kassa open. De meneer achter mij was de vierde wachtende. Met luide stem meldde ik dat hij recht had op gratis boodschappen. Onmiddellijk werd de voorste klant weggewerkt en een andere kassa geopend. Een andere medewerker kwam vertellen dat meneer niet de vierde wachtende was. De caissière claimde ook nog dat het sowieso niet telde als er maar één rij open was. Grote verwarring en domme smoesjes. Ik protesteerde, de meneer van de gratis boodschappen ook en meer klanten gingen zich ermee bemoeien: 'Die meneer heeft er gewoon recht op!' Er werd geroepen om een manager, maar die was al naar huis. De caissière had er inmiddels genoeg van: 'Fuck it, ik geef ze gewoon.' Ze was niet blij.