Teun van de Keuken: Vloggers moeten zich bewust zijn van hun invloed op kinderen

Op Showbytes, een rubriek van het AD waar Instagramkiekjes van min of meer bekende Nederlanders met het grote publiek worden gedeeld, zag ik de foto van ene Gabi Blaaser die in een sporthansopje zwoel de camera in kijkt. Naast haar ligt het boek Mindgym en voor haar staat een ongezellig bordje pap. De tekst die Gabi bij de foto heeft geplaatst: 'Iedereen is weleens onzeker over zijn of haar lichaam, ik ook. Ik sport 4/5 keer per week en zie al veel verandering maar nu moet ik nog proberen mijn eetgewoontes aan te passen.'



Jemig. Als je de overige foto's op haar Instagram bekijkt - ik neem de research voor deze column heel serieus - dan zie je dat zij hartstikke dun is. Dit zegt natuurlijk niets over haar onzekerheid - de mooiste mensen zijn onzeker en dat is verdrietig genoeg - en als Gabi vier tot vijf keer per week wil sporten én ongezellige pap wil eten, dan moet ze het zelf weten. Maar mij lijkt het niet gezond. Niet voor haar en niet voor haar volgers. Je moet er niet aan denken dat bij jonge meisjes die haar adoreren het mallotige idee postvat dat ze bijna dagelijks moeten sporten en een strafdieet moeten volgen om er acceptabel uit te zien. Dáár word je onzeker van. Je kunt beter leren je onvolkomenheden te accepteren. Als het al onvolkomenheden zijn.