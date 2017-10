Teun van de Keuken: NVWA stapelt blunder op blunder, nu willen ze makkelijk scoren met De Vegetarische Slager

Dien jij meer het belang van bedrijven dan van consumenten?

Dan was er natuurlijk het paardenvleesschandaal. Weer was de publieksvoorlichting onder de maat. Omdat jij je vooral druk leek te maken om de reputatie van de betrokken bedrijven, moest Consumentenorganisatie Foodwatch je uiteindelijk via de rechter dwingen de lijst met paardenvleesverkopers vrij te geven.



Dit jaar tenslotte, ik sla voor het gemak wat zaken over, was er het gedoe met de besmette eieren, lagen er - met jouw medeweten, vervuilde gojibessen in de winkel en kreeg de NVWA kritiek van de Europese Commissie omdat de controle op de invoer van voedsel niet deugt. Je excuus: 'Dit is vanwege de 'beperkte bezetting in de zomerperiode'. Tsja.



Dien jij meer het belang van bedrijven dan van consumenten omdat je onder het ministerie van Economische Zaken valt en niet onder Volksgezondheid? Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad, hint daarop: 'De NVWA zou moeten opkomen voor het publieke belang, de voedselveiligheid. Helaas is de inspectie in de praktijk geen voedselwaakhond, maar een verlengstuk van het economisch beleid.'



Pijnlijk.



Nu treed je dus wel op tegen een bedrijf. Stoer. Maar mag ik een kleine suggestie doen? Pak de volgende keer een fabrikant die daadwerkelijk rommelt met zijn waar. Succes!



