Teun van de Keuken: Moeten we werkelijk zo veel spullen kopen om eindelijk onszelf te kunnen zijn?

Moeten we werkelijk zo veel spullen kopen om eindelijk onszelf te kunnen zijn? En als die verschillende producten met elkaar lijken te vloeken, wat zegt dat dan over ons? Hebben we dan een verknipt zelfbeeld? Of vinden anderen dat wij er een weinig consistente smaak op na houden? Wijnproducent Oveja Negra (zwart schaap) verlangt van mij dat ik mijzelf durf te zijn: 'dare to be yourself'. Daar is kennelijk moed voor nodig. Moet ik die wijn dan ín mijn nieuwe Mazda drinken? Heel gewaagd en mijzelf, maar ook levensgevaarlijk.



Je kunt proberen gewoon hier in Nederland jezelf te zijn, maar in Peru gaat het beter: 'Ontdek een plek waar je weer authentiek kunt zijn. Ontdek jezelf in Peru, land van verborgen schatten.' Onhandig en vermoeiend dat ik helemaal naar de andere kant van de wereld moet om weer authentiek en mijzelf te kunnen zijn, maar je moet er wat voor over hebben.