Teun van de Keuken kan het niet vaak genoeg zeggen: 'Drink kraanwater, mensen'

Wat bleek? Het water van Bar-le-duc is niet alleen exact hetzelfde water als Sourcy, maar ook als het Utrechtse leidingwater

Jaren geleden maakten we met de Keuringsdienst van Waarde een uitzending over mineraalwater. Het was een hilarisch programma, omdat de waterwereld een wereld vol flauwekul is, waarin doodsimpel water met idyllische plaatjes van prachtige natuurgebieden en kabbelende beekjes als vloeibaar (maar drinkbaar) goud aan de man wordt gebracht. De werkelijkheid spreekt zoals zo vaak minder tot de verbeelding: op industrieterreinen in Nederland wordt met lange buizen water (dat daar al duizenden jaren zit, aangevuld met recenter regenwater) uit de grond gepompt. Niks mis mee, maar fotogeniek is anders. Het mooiste en grappigste van de uitzending was de scène met Bar-le-Duc. Wat bleek? Het water van deze bronwaterproducent is niet alleen exact hetzelfde water als Sourcy, maar ook als het Utrechtse leidingwater. De pijpen van het Utrechtse waterleidingbedrijf pompen water op uit dezelfde bron als de twee flessenwaterproducenten. Wie in Utrecht woont krijgt dus Bar-le-Duc en Sourcy uit de kraan, maar dan voor een duizendste van de prijs. In andere gebieden in Nederland gebeurt iets soortgelijks: daar leveren de plaatselijke waterleidingbedrijven voor een schijntje andere bronwaters direct bij u in de keuken en badkamer.