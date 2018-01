Teun van de Keuken: Hey Anna van Blendle, waarom reageer je niet op mijn mails?

In mijn omgeving wil niemand met mij over boeken en kranten en bladen praten

Maar stel dat we elkaar nooit hebben ontmoet, dan ben je gewoon lekker spontaan. Waarom moeilijk doen met achternamen, of afstandelijk met 'Beste'? Gewoon gezellig modern 'hey'. Sowieso draai je niet om de pot heen en zeg je direct waar het je om te doen is. In dit geval wilde je met mij praten over mijn voorkeuren in literatuur en lectuur. Je mailtje had je daarom de titel 'wat lees je eigenlijk?' gegeven. Heerlijk onderwerp, Anna. Ik kan uren praten over wat ik eigenlijk lees en ik vind het fijn dat jij daar ook schik in hebt. In mijn omgeving wil niemand met mij over boeken en kranten en bladen praten. Dat voelt soms best eenzaam. Misschien heb jij dat ook? Zodra ik je mail had gelezen, stuurde ik je een antwoord. Zou dit het begin kunnen worden van een penvriendschap? Of een leesclub? Het liep allemaal anders.



Je hebt mij nooit meer persoonlijk geantwoord. Was het omdat ik jouw bericht, dat - nu moet ik even kritisch zijn - wel erg veel over werk ging, niet zo heb beantwoord als jij hoopte? Je schreef over Blendle premium en dat het een veel betere nieuwsbron is dan Facebook en daarbij had je allemaal artikelen over Facebook geplaatst. Ik schreef je terug dat ik geen Facebook heb en dat ik niet zo goed wist wat ik hiermee aan moest. Dat moet toch kunnen, Anna, dat ik nét iets anders wil lezen? Daarover zouden we toch verder kunnen schrijven? Zo bouw je een goede penvriendschap op.