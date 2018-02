Teun van de Keuken: Het slechtste van ons land komt samen in de Holland Heineken Hel

Seks verkoopt, maar sport zeker ook

Er zijn schaatsers die tijdens hun race expres een paar honderdste van een seconde te langzaam rijden om de verschrikking van een huldiging in deze feesthel te ontlopen. Het vervelendste voor de sporters die daar in het zonnetje worden gezet, is dat het publiek helemaal niet in hen is geïnteresseerd. Sommige schaatsers ondergaan dat gelaten, het zal wel in hun contract staan dat ze hier af en toe acte de présence moeten geven, anderen raken geïrriteerd.



Toen Sven Kramer op het podium werd geïnterviewd door Mark Tuitert en niet boven het lawaai van het publiek uitkwam, dreigde hij dat hij 'ook gewoon kon weggaan. Ik ben hier voor jullie.' Niet veel later moesten Sven en zijn teamgenoten van de ploegenachtervolging een enorme tegel, waarop een bronzen medaille stond afgebeeld, vanaf het podium doorgeven aan het publiek. Waarschijnlijk uit baldadigheid slingerden ze het gevaarte te wild de menigte in. Er raakten twee mensen gewond. Sven bood later met een tweet in het Koreaans zijn excuses aan.