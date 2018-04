Teun van de Keuken: door gekonkel en gestuntel van onze bewindslieden wordt de pulskorvisserij de nek omgedraaid

Waarom heb je überhaupt zo veel schepen nodig voor dergelijk onderzoek?

Pulsvisonderzoeker Rijnsdorp zegt het in het NOS-verhaal zo: 'Het onderzoek is altijd volgend geweest op het aantal schepen dat op zee zat. We hebben ons onderzoek daar altijd aan aangepast.'



En nu hebben ze er in Europa genoeg van. Nadat Nederland het antwoord op een aantal vragen over het wetenschappelijk onderzoek schuldig moest blijven, is het geloof weg dat het ons überhaupt om wetenschap te doen was. Minister Schouten betreurt dat het zover is gekomen: de stemming kwam te vroeg, het onderzoek is eenvoudigweg nog niet af.