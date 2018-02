Tesla in de ruimte was een natte droom van Jeremy Clarkson van Top Gear

Sinds gisteren is de kersrode Tesla Roadster van Elon Musk met een vaartje van ruim 40 duizend kilometer per uur op weg naar de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter, in de buurt van babyplaneet Ceres. Aan het stuur zit David Bowie's Starman en in het dashboardkastje ligt Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Op YouTube was gisteren de live-stream te zien afkomstig van de drie camera's in en op de sportauto. Eerst keek ik er met stijgende verbazing naar, daarna dacht ik: wat een fraai gezicht, die auto met de aarde op de achtergrond. Vervolgens kreeg ik de slappe lach.