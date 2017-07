Teruggekeerde IS'ers kunnen moslimgemeenschappen paralyseren

Het plateau van Ardahan was dan het doorwoelde bed dat als enige de pijn van een kind begreep. Het verdriet stroomde door mijn aderen, ik jankte daar als een gewonde hond. Elke zomer brak ik mijn nagels tegen de realiteit van afscheid.



In de korte tijd dat hij thuis was, had vader het over 'de Baard', ook een man uit Ardahan, die naast zijn werkzaamheden in de Nederlandse fabrieken actief was in het bewaken van de islamitische leefwijze van de andere gastarbeiders.