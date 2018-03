Teken het handelsverdrag tussen EU en Canada nu nog niet

Waarom moet juist nu, na Achmea, Nederland pas op de plaats maken? Er bestaan zeker verschillen tussen het investeringsverdrag waar het Hof zich in Achmea over uitsprak en de bepalingen uit CETA. Echter, argumenten dat de uitspraak in Achmea geen relevantie zou hebben voor CETA overtuigen niet. In de Achmea-zaak keerde het Hof zich tegen arbitragetribunalen omdat zij zich aan de Europese rechtsorde onttrekken. Dergelijke tribunalen perken de bevoegdheden van de nationale en Europese rechter in en opereren bovendien ook volledig buiten de nationale en Europese rechtsorde. Dit is een bedreiging voor het Europese rechtssysteem, en daardoor onrechtmatig, aldus het Hof in Achmea.



Dit is nu precies waarover de vraag gaat die nu bij het Hof ligt in het CETA-Advies. En ook in CETA beperkt het ICS de bevoegdheden van de nationale en Europese rechter en ook hier opereren zij volledig buiten de nationale en Europese rechtsorde. De problemen voor ICS in CETA zijn alleen mogelijk nog veel groter, omdat het hier om een tribunaal gaat dat niet slechts twee lidstaten bindt, maar 28, én de Europese instellingen.

Door nu te ratificeren zonder het advies af te wachten zou het parlement afbreuk doen aan de eenheid van de EU