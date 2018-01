In geen twintig jaar stond de internationale piraterij op een zo laag pitje

We zijn twaalf jaar verder. Dinsdag debatteerde de Kamer over een initiatiefwet van Ten Broeke en Martijn van Helvert (CDA) om dan toch eindelijk privébeveiligers toe te staan.



Voor de kust van Somalië is vorig jaar één schip gekaapt. Zeerovers vinden het al jaren te gevaarlijk met al die marineschepen in de buurt. Ze zijn weer vissen gaan vangen, of komen op krachten in een Nederlandse cel. In geen twintig jaar stond de internationale piraterij op een zo laag pitje.



Tegen de vertragingstactieken van het Binnenhof is geen kaper bestand.