Sylvia Kristel had 'de helft' van Hugo Claus helemaal niet nodig

Brief van de dag: Sylvia had 'de helft' van Hugo helemaal niet nodig

In de Sir Edmund van afgelopen zaterdag staat een interview met Hilde Van Mieghem, de curator van de Hugo Claus-tentoonstelling in het Letterenhuis Antwerpen. Zij stelt dat Hugo behoorlijk leed onder vrouwen als Kitty Courbois en Sylvia Kristel. Niet alleen bedrogen ze hem, maar toen hij na vijf jaar besloot te scheiden van Sylvia wilde ze ook van alles de helft.



Maar Sylvia en Hugo zijn nooit getrouwd (ze hadden een relatie van februari 1973 tot en met augustus 1976). Bovendien had Hugo op dat moment nauwelijks inkomsten. Het was een van zijn minst productieve pe­rioden: de Bezige Bij betaalde de alimentatie aan zijn vrouw Elly Claus. Dat weerhield hem er niet van om als een dandy met Sylvia's envelop met geld te wapperen als ze uit eten gingen met vrienden als Cees Nooteboom en Harry Mulisch.



Sylvia Kristel had daarnaast 'de helft' van Hugo helemaal niet nodig; zij onderhield hém. Sylvia draaide na het succes van Emmanuelle in 1974 drie, vier films per jaar met niet de minsten: Alain Robbe-Grillet, Roger ­Vadim, Claude Chabrol en Walerian Borowczyk.



Sylvia Kristel was hem ontrouw, dat is wel waar. En ze heeft hem regelmatig honds behandeld, vanaf het moment dat ze als 21-jarige plotsklaps een wereldster werd. Maar ze heeft hem absoluut niet de helft van zijn bezittingen afgetroggeld, zoals gesuggereerd wordt. Ze heeft juist altijd al haar geld weggegeven.



Niets ten nadele overigens van de tentoonstelling Hugo Claus, achter vele maskers, die uitmuntend is. Claus is en blijft een ­koning, daar was Sylvia Kristel zich maar al te zeer bewust van.



Suzanne Rethans, Amsterdam, biograaf Sylvia Kristel