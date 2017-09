Suu Kiy's zwijgen over het vermoorden en verkrachten van Rohingya doet afbreuk aan haar heldenstatus

De autoriteiten doen de verslagen af als 'nepnieuws' en wekken zelfs de suggestie dat buitenlandse hulporganisaties de hand hadden in het geweld van de kant van de Rohingya-strijders

Het geweld werd uitgelokt door aanslagen van een Rohingya-militie op politieposten in Rakhine, maar de reactie is buiten elke proportie. Vluchtelingen maken melding van slachtpartijen en verkrachtingen. Hele dorpen worden in brand gestoken om de bevolking te verjagen.



De autoriteiten doen de verslagen af als 'nepnieuws' en wekken zelfs de suggestie dat buitenlandse hulporganisaties de hand hadden in het geweld van de kant van de Rohingya-strijders. Volgens hen zouden Rohingya-strijders de dorpen zelf in brand steken om de aandacht van de wereld te krijgen. Het is een beschuldiging die wel heel ongerijmd klinkt, een echo van de propaganda waarmee het militaire bewind zich altijd tegen de buitenwereld verdedigde.



Zelfs Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs kreeg voor haar strijd voor de vrijheid, had het over een 'ijsberg van misleidende informatie' waarmee haar regering werd geconfronteerd.