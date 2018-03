Het typische van moorden in goede stalinistische traditie is dat ze zo worden uitgevoerd dat de opdrachtgevers en hun motieven prima herkenbaar zijn. In 1936 bereidde Nina Beria, echtgenote van Stalins wreedste acoliet Lavrenti Beria, volgens stalinistisch visrecept een forel voor rivaal Nestor Lakoba. Twee uur later kreeg Lakoba stuiptrekkingen in de opera. Nina was een begiftigd kokkin, de chef-kok zat in het Kremlin. Experts in dat gebouw stuurden ook de ijsbijl aan die Ramón Mercader ver weg in Mexico in Leon Trotski plaatste. Stef Blok weet dat 'we geen eigen informatiepositie hebben' over het zeldzame zenuwgas van Russische makelij dat op Britse bodem is ingezet tegen oud-agent Sergei Skripal.