Stop met het uitreiken van het predicaat 'excellent' aan scholen

Brief van de dag: 'excellente' scholen

Schoolleider Eva Naaijkens schrijft dat het predicaat 'excellente school' onder meer leidt tot het verminderen van kansenongelijkheid in het onderwijs. Wat ze over het hoofd ziet, is dat door het in het leven roepen van het 'excellente' predicaat juist meer kansenongelijkheid voor scholen en leerlingen kan ontstaan. In het actualiteitenprogramma Kassa (zaterdag 17 maart) bleek dat ouders doorgaans niet op de hoogte zijn van wat het predicaat 'excellente school' betekent. Doordat deze scholen vrijwel allemaal op hun site met chocoladeletters pretenderen dat ze excellent zijn, kiezen ouders er vaak blind voor. Het woordje 'excellent' suggereert immers dat de school over de gehele ­linie excellent is. Terwijl de scholen juist uitblinken in één bepaald aspect.



Terecht zei Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs, dat ze deze onduidelijkheid wil aanpakken om geen verkeerd beeld te schetsen van het aanbod en de kwaliteiten van een school. Wellicht is dit, mede door de vele kritiek op dit thema, een aanleiding om de uitreiking van excellente predicaten uit te bannen en in te zetten op kwalitatief goed onderwijs over de hele linie. Daarbij hoort de Onderwijs­inspectie haar oordeel te hebben en kan elk excellerend onderdeel van een school eventueel voor pluspunten zorgen. Laat daarbij de scholen niet onnodig met elkaar concurreren; onderwijs hoort immers geen wedstrijd te zijn.



Dit zal ook de druk verlagen voor de leerlingen die gebukt kunnen gaan ­onder excellente voorwaarden in de ­huidige prestatiemaatschappij. Juist op deze manier kan worden bereikt dat het onderwijs gelijkwaardig en eerlijk is.



Pascal Cuijpers, Herten, docent VO, faalangstreductietrainer en auteur van Leraren zijn net echte mensen