Stond daarom het hele Binnenhof wekenlang op stelten?

De crisis is afgewend, het recordkabinet Rutte II leeft nog. Gaat u rustig slapen. Het was heel spannend en over wat er was gebeurd wanneer het niet was gelukt kun je alleen maar speculeren, al is het beter dat niet te doen. We hadden zomaar opgescheept kunnen zitten met invaller-minister van BuZa Hennis, met alle internationale risico's van dien. Stef Blok had er behalve Wonen, Rijksdienst, Veiligheid en Justitie ook nog Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij gekregen, en dat had 'de verborgen parel van het kabinet', zoals minister Plasterk hem onlangs omschreef, tot waanzin gedreven - je kunt een genie ook overvragen.