Stephan Sanders: Aantrekkelijkheid is misschien wel het hardnekkigste privilege denkbaar

Vlak voor hij deze terreurdaad beging, liet hij een bericht achter op het onvolprezen Facebook: 'De Incelrebellie is begonnen, we zullen alle Chads en Stacys omverwerpen.' Minassian maakte deel uit van de internetfora waarop het seksuele onrecht dat jongemannen aangedaan, wordt gedeeld.



Als elke rechtgeaarde sociale beweging kent ook deze een eigen jargon: 'Incel' is de samentrekking van twee woorden: 'Involuntary Celibate' , de Onvrijwillige Celibatair. En dat zijn weer jongens en mannen (nooit vrouwen) die seks willen maar niet krijgen. Zij zijn en blijven maagd, huns ondanks. Dat komt allemaal door de 'Stacys', de vrouwen die wel aantrekkelijk zijn maar er niet over piekeren met de Incels te verkeren. Ze kiezen voor de 'Chads', de aantrekkelijke jongemannen die te kust en te keur krijgen wat ze willen.



De onvrijwillige celibatair kent dus twee vijanden: alle mooie vrouwen, die koud en harteloos op hen reageren , en al die andere aantrekkelijke mannen, die alles voor de neus van de Incels wegkapen.



Deze Social Justice Warriors proberen, anders dan hun feministische tegenhangers niet eens de schijn op te houden dat ze solidair zijn met hun seksegenoten.



De terreurdaad van Alek Minassian staat niet op zichzelf: in 2014 schoot Elliot Rodger zes mensen dood op een campus in Californië: hij was nog steeds maagd op zijn 22ste. Binnen de 'Incelbeweging' staat hij inmiddels te boek als een als halve heilige: 'The supreme gentleman'.



Zelden zullen afgunst en ressentiment zo openlijk een motief zijn geweest voor een 'politieke strijd'. Als in een onwaarschijnlijke nachtmerrie wordt de oude, feministische leuze 'Het Persoonlijke is Politiek' gebruikt en geperverteerd. 'Het particuliere is politiek.' Zelf zien deze jongemannen zich als slachtoffers van het feminisme: mannen zouden inmiddels 'de onderdrukte partij' zijn.

Wie heeft ze al dit moois toch ooit beloofd? Hun ouders? God?