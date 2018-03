Stemwijzers worden gemaakt door enge witte mensen

De allerlaatste keer dat ik stemde, was in 2006 op Ahmed Marcouch. Ik heb een broertje dood aan autoplagiaat maar citeer desondanks mijzelf uit een oud cursiefje voor deze krant: 'Ik zat vuistdiep in de PvdA, want ik was getrouwd met Europarlementariër Edith Mastenbroek. Ze was als kandidaat voor Brussel voorgedragen door Hedy d'Ancona en had de loodzware ballotage op overweldigende wijze doorstaan.