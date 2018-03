Steeds weer belandt Labour-leider Jeremy Corbyn in antisemitische armen

Landen die geven om de veiligheid van hun Joden promoten geen leiders die daarover hun hele carrière hun schouders ophaalden

Dit was nauwelijks een maand nadat Corbyn een Facebookpost publiceerde inzake de Holocaust Herdenkingsdag zonder vermelding van Joden of antisemitisme. Na publieke verontwaardiging hierover, publiceerde hij nog een bericht waarin hij wél gewag maakte van 'onze Joodse broeders en zusters'.



Rond deze tijd maande een document van Labour zijn leden om pogingen Hezbollah in Groot-Brittannië te verbieden af te wijzen. In 2009 had Corbyn de Libanese terreurorganisatie, samen met de Palestijnse terreurgroep Hamas, 'vrienden' genoemd. Zeven jaar later verduidelijkte hij dat hij slechts 'inclusieve taal' had gebruikt, die hij 'achteraf bezien liever niet had gebruikt'.



Corbyn ontmoette in 2009 ook Dyab Abou Jahjah, een Belgisch-Libanese activist wiens Arabische Europese Liga eerder een cartoon had gepubliceerd die de Holocaust ontkende. Corbyn zei eerst dat hij de activist nooit had ontmoet, maar werd er toen aan 'herinnerd' door een foto van de twee samen. 'We hebben, denk ik, twee keer samen geluncht of ontbeten', zei Abou Jahjah, 'dus ik kan niet zeggen dat de heer Corbyn een persoonlijke vriend is, maar hij is zeker een politieke vriend.' Later kreeg Abou Jahjah een verbod Groot-Brittannië te betreden.