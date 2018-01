Stalin heeft zijn erfenis in Rusland prima gewaarborgd

Sommige mensen liggen na hun dood dagen koud op hun divan omdat niemand ze mist. Stalin lag in maart 1953 dagen koud op zijn divan omdat niemand in de buurt van het lijk durfde komen. Toen Stalins sterfelijkheid onomstotelijk vaststond, raakten zijn acolieten slaags. Aanvankelijk ging Beria, staatsveiligheidschef en serieverkrachter, er met de macht vandoor. Op het boerenvernuft en samenzweringsvermogen van Chroesjtsjov had hij niet gerekend. In december stond hij voor het vuurpeloton. Zo'n geschiedenis schreeuwt om een zwarte komedie. Humor doet ook de wreedste mannen verschrompelen. Britten excelleren in die kunst. Helaas voor Russische bioscoopgangers hebben hun autoriteiten besloten hen tegen de Britse zwarte komedie The Death of Stalin te beschermen. Stalin heeft zijn erfenis prima gewaarborgd.