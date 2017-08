Brief van de dag: Sta trots en zelfbewust in de wereld

Als vader van drie gekleurde adoptiekinderen heb ik met groot genoegen het artikel over Iris van Lunenburg gelezen (V, 14 augustus). Wat een genoegen, haar zelfbewustzijn en onbevangenheid. Laten we proberen haar en anderen met een kleurtje geen complexen aanpraten. Als mijn schoonzoons een grapje maken over mijn dochters begrijp ik dat vaak niet onmiddellijk omdat ik hun kleur niet bewust zie. En de meiden gaan 's zomers lekker bakken in de zon. Trots en nog donkerder.



Natuurlijk was de slavenhandel een zwarte bladzijde in de wereldgeschiedenis. Maar om daar na zoveel tijd steeds op terug te komen, lijkt me weinig zinvol. Wie moet je het nog kwalijk nemen? Ik voel me in ieder geval niet aangesproken.



Er zijn racisten en die zullen er altijd blijven tot we die ultieme vermenging bereikt hebben waar Thierry Baudet zo bang voor is. Maar laat je leven niet bepalen door racisten, haal je schouders erover op. Institutionele problemen wegens afkomst, kleur en geloof moeten we keihard aanpakken. Maar laat je leven niet verpesten door dit soort problemen en sta trots in de wereld, net als Iris. Ja, ik weet het: white privilege. Maar ik kan net zo min iets aan mijn kleur veranderen als mijn criticasters.



Peter Visser, Uffelte