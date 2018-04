Springen, slalommen en klimmen in de wei: de koeien mogen eindelijk weer grazen

Dansende koeien zien, ik had bedacht dat het leuk was voor mijn dochtertje. We zijn niet de enigen. Rond de tweehonderd mensen hebben zich verzameld in een van de weilanden van de Ekoboerderij van John en Liane Arink in Lievelde. Onderweg hadden we al koeien geteld, maar dat schoot niet op. Uitgestrekte graslanden, leeg landschap, slechts af en toe een plukje koeien. Wel grote stallen van baksteen en kunststof.



Veel gezinnen met kinderen hier, de meesten komen uit de buurt. Ze wekken niet de indruk dat ze nog nooit een koe van dichtbij hebben gezien of dat ze radicaal zweverig in het leven staan.