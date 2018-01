Sprak de ware Trump in Davos of zocht hij naar applaus van de zakenelite?

Trumps leuze dat 'America First' niet automatisch 'America Alone' betekent, klonk de Davos Mens als muziek in de oren. Maar er blijft altijd de twijfel: was dit de ware Trump die hier sprak? Is de door Bannon gepredikte opstand tegen de globalisering definitief voorbij? Of viste hij in Davos louter naar het applaus van de internationale zakenelite die hem in het verleden nooit heeft toegelaten tot de Zwitserse hoogmis van de globalisering?