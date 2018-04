Een van de paradoxen van deze tijd is dat je steeds meer mensen met overgewicht hebt en steeds minder plekken waar dat mag worden getoond. Hollywoodacteurs brengen hun halve leven door in de sportschool. In de politiek is overgewicht een toenemend taboe: om de Griekse XXL-minister Venizelos is in Brussel flink gesmuild. De volgende plek waar de dikke mens persona non grata wordt, is de erewacht. Althans: als het aan de vereniging Erepeloton Waalsdorp ligt. Notulen met het voornemen dikke mensen te weren uit de erewacht tijdens de ­dodenherdenking veroorzaakten zoveel ­beroering dat de vereniging is teruggekrabbeld. Vooralsnog telt niet het buikvet maar 'het hart op de goede plaats'. Sportscholen ruiken hun kansen. 'Het is weer bijna 4 mei - is uw buik plat genoeg?' Of: 'Strak voor de dodenherdenking!'