Sport is zo veel mooier zonder dat overdreven patriottisme en chauvinisme

Bent u al over uw verdriet om de uitschakeling van Oranje voor het WK voetbal heen? Ja toch zeker. Dat Nederlands elftal was toch geen traan waard, op het afscheid van Arjen Robben na dan misschien. Thuis laaiden de emoties pas weer op na thuiskomst uit de Arena, bij Messi en co, in de bijna onverdraaglijk spannende laatste ronde van Zuid-Amerika: Ecuador - Argentinië.



Aftrap 1.30 uur in dat rustgevend stille midden van de Nederlandse nacht. Gelukkig liep het goed af, met Messi als tovenaar in een elftal vol knoeiers. Het is soms alsof anderen verstijven van faalangst in zijn nabijheid, alsof ze niet meer durven te voetballen omdat ze schril afsteken tegen zijn magie.