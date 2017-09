Splits banken in een spaar- en een risicodeel

De zogeheten Glass-Steagall Act uit 1933 is een mijlpaal

Kijken we in de internationale bankgeschiedenis dan is de zogeheten Glass-Steagall Act uit 1933 een mijlpaal. Deze functioneerde tot 1999 in de Verenigde Staten. Deze wet scheidde namelijk de spaarmarkt en de zakelijke financiële markt. De financiële crisis die in de VS een decennium geleden begon, kan niet los gezien worden van het toen ongedaan maken van deze scheiding van bankactiviteiten.



Opmerkelijk is dat president Obama voorstellen deed (de zogeheten Volcker Rule), enigszins vergelijkbaar met de Glass-Steagall Act, voor structurele maatregelen om banken te beperken bij investeringen voor eigen rekening. Ofwel 'om gokken à la Las Vegas aan banden te leggen', aldus hoogleraar financiële markten Arnoud Boot (de Volkskrant, 27 januari 2010).