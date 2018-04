Soms schrik ik ervan hoe snel mijn krachten afnemen

'Het gekke is', zeg ik vaak, 'dat ik me helemaal niet ziek voel.' Ik heb geen pijn, bedoel ik dan, geen koorts. Ik eet niet veel, maar ik lust nog alles en eet met smaak. 's Avonds drink ik met plezier een glas wijn. Minderen met alcohol, waarmee ik de laatste anderhalf jaar bewust bezig was, lijkt me nu een zinloze exercitie. In elk geval niet iets om me druk over te maken.



Maar misschien is dit wel ziek zijn: doodmoe, nul energie, helemaal van de kook raken als er ook maar iets tegenzit, hoe klein en onbenullig ook.