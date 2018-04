Soms heb ik behoefte aan weer eens een kabinet met een eerlijk verhaal

Deze week maakten we het sluitstuk mee van een bureaucratisch drama. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge diende een wetsvoorstel in om het gat te dichten waarin 2,1 miljard voor de verpleeghuizen is verdwenen, zonder dat Kamer of kabinet er iets over te vertellen had. In allerijl moest er een wet komen om het grondwettelijk budgetrecht terug te krijgen. Er zijn geen doden gevallen, maar een vrolijk stemmend verhaal is het toch niet.