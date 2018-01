Sociale media onder Duits staatstoezicht: daar zit een vreemd geurtje aan

Margot Honecker, ooit machtigste vrouw in de DDR, sprak in 2012 in ballingschap met nostalgie over de DDR: 'Het socialisme keert terug. Waarom niet in Duitsland.' Ze overleed in 2016. Een jaar later stijgt een penetrant DDR-luchtje op: het Netzwerkdurchsetzungsgesetz of NetzDG. Sociale media staan onder staatstoezicht om opinievorming te reguleren en populisme te bestrijden. Vreemd. In elke politicus schuilt wel een populist, zeker in verkiezingstijd.



Sociale media hebben de politieke strijd grondig veranderd. Obama verspreidde 'hoop en verandering' via Facebook; Trump mobiliseerde woede met Twitter. Via internet kunnen buitenbeentjes hun campagnes financieren met talloze kleine giften.