Siemen Dijkstra: 'Mensen maken zich druk over Zwarte Piet, maar ons landschap zegt pas echt iets over onze identiteit'

Siemen Dijkstra, beeldend kunstenaar uit Dwingeloo, legt ook 'verloren akkers' vast. Akkers waar zojuist is geoogst, diepe bandensporen in het zand, al of niet met plasjes water. Het beeld van de industriële landbouw, bodem die het zwaar te verduren heeft, leegte. De laatste jaren is het extra hard gegaan, zegt Dijkstra. 'Ik schat dat iedere melkveehouder in de omgeving nieuwe stallen heeft gebouwd sinds het afschaffen van de melkquota.' Pijnlijk om te zien. 'Mensen maken zich druk over Zwarte Piet, maar ons landschap zegt pas echt iets over onze identiteit.