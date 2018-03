Sheila Sitalsing: Trump populair maken is als Uggs verkopen: mensen denken 'getver', toch loopt iedereen met malle laarsjes

Wie kwijlend naar dit onderzoek grepen: veiligheidsdiensten

Dat eerste is niet netjes en mogelijk onwettig, strookt niet met de afspraken over het verzamelen van data en het bewaken van de privacy, mag niet van de gebruiksvoorwaarden van Facebook en krijgt ongetwijfeld een juridische staart.



Het tweede, micromikken in de hoop mensen om te krijgen, is de natte droom van elke campagneleider in verkiezingsnood. Zo werkte GroenLinks samen met het team dat Barack Obama aan de overwinning hielp, om onder meer via sociale media mensen te werven voor de meet-ups en voor het verspreiden van GL-propaganda. Thierry Baudet zei vorig jaar in de Volkskrant dat hij 'de methode van Cambridge Analytica' heeft gebruikt om sympathisanten te kweken.



En niet alleen campagneleiders in verkiezingsnood doen een moord voor data waar de wildste patronen uit te halen zijn. Een fascinerende passage uit een lang interview in The Observer met Wylie betreft een experiment uit 2007 waarbij Facebookgebruikers een persoonlijkheidstestje deden en in ruil daarvoor toegang gaven tot hun Facebookprofiel. Onderzoekers konden na grasduinen in de 'likes' allerhande verbanden leggen. Dat mensen die 'Ik haat Israël' een goedkeurend duimpje gaven, ook bovengemiddeld vaak Nike-schoenen en KitKat een like gaven, bijvoorbeeld. Wie kwijlend naar dit onderzoek grepen: veiligheidsdiensten. Straks, als Rob Bertholee zijn sleepnet heeft, kan hij zich nóg meer te buiten gaan aan het zoeken naar dit type verbanden.