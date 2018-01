Sheila Sitalsing: Na jarenlang te zijn gebruikt als marketinginstrument, slaan de Masai terug. Met advocaten

Of neem Delta, een Italiaanse maker van pennen (het bedrijf spreekt liever van 'innovatieve schrijfwaren'), die vijftien jaar geleden in de luxe 'Inheemse Volkeren'-lijn de Masai-pen uitbracht: een bruingevlekte pen (innovatief schrijfinstrument) met rode dop, voor een vanafprijs van 600 dollar. 'Dat is drie of vier koeien', legde een activist toen namens de Masai uit aan een journalist van Bloomberg.



De nobele wilde blijft het goed doen als marketinginstrument: in de jongste show van Victoria's Secret, dat beha's en onderbroeken verkoopt, was het een en al indianentooien en kralenkettingen en andere, vermoedelijk als eerbetoon bedoelde, verwijzingen naar de inheemse mens. Over dat soort fratsen kan een mens boze stukjes schrijven op Joop.nl, of activistisch twitteren, of op de radio bij Dit is de Dag in debat gaan met A.J. Boekestijn over de stelling 'Slachtoffergedrag hoort niet bij de joods-christelijke cultuur'.



De Masai deden het anders: ze schakelden advocaten in.

Terugslaan met hun eigen wapens: geld en advocaten. Soms kan dat een uitstekende manier zijn om een slag in de cultuuroorlog te winnen