Sheila Sitalsing fileert de kersttoespraak van de koning

Een van de eerste dingen die ik leerde toen ik stukjes voor een krant begon te schrijven, is dat het een zwaktebod is de begrippenparen 'steeds meer' en 'steeds vaker' te gebruiken als aanleiding voor serieuze verslaggeving. Want hoe véél meer, en in vergelijking met wat en wanneer - stel zulke vragen aan de steedsmeerzeggers en al snel blijkt dat een en ander gebaseerd is op de observatie van de oudtante van de buurvrouw. Want die heeft 'steeds meer' het idee dat het helemaal mis gaat in het land.