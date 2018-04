Sheila over de inconsequente integriteitsstandaard van de VVD

Gisteravond surfte ik naar de VVD-site. Een vaste gewoonte is dat niet, iemand had me geappt dat er iets interessants op stond over een integriteitsonderzoek naar Kamerlid annex pandjesbaas Wybren van Haga, en ik buitelde zó een subliem stukje proza in. Glasheldere, lekker korte zinnen zonder moeilijke woorden, met kwalificaties die ze bij de VVD 'niet mis te verstaan' noemen. Over 'tuig' dat 'werkelijk krankzinnige' dingen doet, er is sprake van 'zeldzame schaamteloosheid' en 'ook in Amsterdam geldt gewoon de Nederlandse wet'.



Wat zijn ze streng voor Wybren van Haga, schrok ik. Wel consequent. Geheel in lijn met het VVD-standpunt inzake regels zijn regels, en meer straf en minder begrip voor wetsovertreders.