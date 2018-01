Senatoren laten besluit donorwet aan familie

'Ik vind het te moeilijk om een keuze te maken', zegt VVD-Eerste Kamerlid Frank de Grave. 'Eigenlijk wil ik er helemaal niet over nadenken. Ik weet zeker dat mijn kinderen emoties en verstand goed tegen elkaar kunnen afwegen en uiteindelijk de juiste keuze zullen maken over deze wet. Als zij zich er niet goed bij voelen dat er in de wet wordt gerommeld, dan respecteer ik dat.'



CDA-senator Joop Atsma heeft nog geen keuze kunnen maken en laat de beslissing daarom ook over aan zijn familie: 'Mijn eerste gedachte was: waarom zou ik niet voor die wet stemmen? Op het moment dat hij in werking treedt, ben ik helemaal geen senator meer. Aan de andere kant ben ik bang dat hij uiteindelijk wordt voorgelegd aan een notoire bierdrinker. Het lijkt me niet eerlijk dat iemand die niet op zijn gezondheid let een wet mag ondertekenen die gaat over leven en dood van andere mensen.'