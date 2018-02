Schrijvers vergeten de armen en verliezen zich in postmodern gebakken lucht

Ik zei een keer tegen een vrouw dat ze zo'n gelukkig leven had geleid dat geen schrijver er in zou slagen om een redelijk boek over haar te schrijven. Van oprechte teleurstelling rolden de tranen over haar roze wangen. Terwijl ik haar probeerde te troosten, besefte ik ook dat de mens weliswaar de dood vreest, maar het meest bang is voor het niet meetellen. De tranen van die beminnelijke dame hebben me laten inzien waarom de armen van de wereld tegenwoordig op de controversieelste types stemmen. De kunst, de film, de roman laat ze al decennia links liggen. De enige manier om alsnog van zich te laten horen is voor de armen een stem op stoutmoedigheid geworden.