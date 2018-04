Schaf die ridicule subsidies en belastingvoordelen voor de luchtvaart af

'Going green together', stond er boven het stukje dat ik las in het vliegtuig naar New York. Het was voor mijn werk en de oceaan kom je nu eenmaal moeilijk over met de trein, maar toch, dat vliegen voelt tegenwoordig behoorlijk ongemakkelijk. Ongepast zelfs. Het is - net als zitten, vlees eten en het stoken van houtkachels - het nieuwe roken. Vliegen kan écht niet meer.