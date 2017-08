Sarah Sluimer: Er gaat te veel mis om te zeggen dat we klaar zijn met de emancipatie

Ongelijkheid

Op geen enkele manier wordt het idee dat vrouwen gedetermineerd zijn als verzorgende kracht betwijfeld

Om het allereerste grote probleem dat op ieders pad komt nog maar eens te benoemen: de ongelijkheid begint bij het vaderschapsverlof. Wanneer een kind geboren wordt begint alles opnieuw. De relatie tussen de ouders, de verdeling in het huishouden, het gezamenlijke onderzoek naar de verhouding tot je kind. Wanneer de vader op dat moment slechts een paar dagen bij zijn baby gegund is, wordt de nieuwe maatstaf al snel klassiek. De moeder neemt het leeuwendeel van de zorg en het huishouden op zich, de vader schuift 's avonds moe aan tafel en weet slechts in de weekenden de nachtelijke huilpartijen op te vangen.



In de orkaan van dat eerste jaar met kind is het lastig om na die ongelijke start de verhoudingen eerlijker te verdelen, alleen al omdat de moeder significant meer tijd heeft doorgebracht met de baby dan de vader. Waar met betrekking tot de autonomie van mannen maatschappelijk gezien niet veel aanpassing wordt gevraagd nadat het kind is gearriveerd, zitten vrouwen al snel vast aan een clusterfuck van verwachtingen, eisen en twijfels die allemaal over haar nieuwe, belangrijkste rol gaan: die van moeder.



Mij moet het eerste mainstream boek nog onder ogen komen waar het recht op individuele ontwikkeling van vrouwen na de bevalling centraal staat. Vrijwel alle informatie over ouderschap, zowel online als in pedagogische boeken, is op vrouwen gericht. De toon die daarbij over het algemeen wordt aangeslagen veronderstelt dat je als vrouw blij mag zijn als 'je vent' 'een handje meehelpt.'



De ruimte die moeders binnen deze literatuur wordt geboden om iets meer te zijn dan een verzorgend lichaam die haar ego compleet opzij zet is klein: klagen is toegestaan, verlangen naar een leven zonder kinderen mag. Maar uiteindelijk wordt op geen enkele manier het idee dat vrouwen gedetermineerd zijn als verzorgende kracht betwijfeld. Het is een zwaar lot om te dragen, maar de man kan dat ding met die kinderen nu eenmaal niet zo goed als jij, zo is de ten onrechte ook onder vrouwen trotse tendens.