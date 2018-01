Sander Donkers zal 'de grootvader van de nederwiet' herinneren als een van de laatsten der maffe Mohikanen

In de eerste krant van het nieuwe jaar las ik dat Kees Hoekert was overleden, de 'grootvader van de nederwiet', en tevens mijn oude overbuurman. In de sixties gooide hij een levende kip naar de trouwstoet van Beatrix en Claus, in de jaren zeventig was hij wereldberoemd bij elke hippie omdat hij, samen met Provokopstuk Robert Jasper Grootveld, de Lowlands Weed Company had opgericht. Vanaf zijn woonboot, De Witte Raaf, verkocht hij cannabisplantjes voor een gulden - en een hele hoop vermakelijke praatjes voor niks.



Een semilegale onderneming was het, waarover het verhaal ging dat Kees een maas in de wet had ontdekt.