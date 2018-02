Saakasjvili maakt slechts een tussenstop in Cadzand-Bad

Chaos in Kiev: demonstranten bevrijden oppositiepoliticus uit handen van veiligheidsdienst

De Oekraïense regering van president Porosjenko leek dinsdag de controle over de orde in het land kwijt. Aanhangers van oppositiepoliticus Michaïl Saakasjvili bevrijdden hem toen de politie hem wilde arresteren. Maar of er echt sprake is van een omslagpunt, is nog de vraag.



Met Saakasjvili is een van de grootste avonturiers uit de wereldpolitiek in Nederland aangekomen

Hij is de grootste vijand van president Poetin. Staat bekend als de succesvolste corruptiebestrijder van de voormalige Sovjet-Unie. En klauterde twee maanden geleden nog op het dak van een flatgebouw in Kiev om te vluchten voor de Oekraïense politie. Met de aankomst van Michaïl Saakasjvili op Schiphol is woensdag een van de grootste avonturiers uit de wereldpolitiek in Nederland geland.



'Als Georgië kan veranderen, dan kan Oekraïne dat zeker' (+)

Als gouverneur van Odessa groeide Micheïl Saakasjvili in korte tijd uit tot de populairste politicus van Oekraïne door de corruptie te bestrijden, lees hier het interview met Micheïl Saakasjvili.