Rutte voelt de stemming in het land over de EU prima aan

Terecht vraagt Rutte zich af hoeveel kiezers hebben gekozen voor een grotere EU

Sinds het Oekraïne-referendum en de Brexit geldt fase drie, die vrijdag tot uiting kwam in zijn speech in Berlijn: geen zweem van cynisme meer, wel een bedachtzaam constructieve houding. Rutte is doordrongen van de kwetsbaarheid van het Europese project als dat geen pleitbezorgers heeft in z'n eigen hoofdrolspelers. Tegelijk beseft hij dat het er niet beter op wordt als die hoofdrolspelers aankoersen op meer Europese centralisatie zonder zich ervan te vergewissen of de Europeanen nog volgen.



Dat laatste scenario dreigt, nu de Fransen en de Duitsers de Brexit willen aangrijpen voor een sprong naar een grotere EU, meer overdracht van bevoegdheden, het delen van meer financiële risico's. Terecht vraagt Rutte zich af hoeveel kiezers daarvoor hebben gekozen. Hij mengt zich in het Europese debat met een helder standpunt: de antwoorden op de grote vragen van deze tijd (versterking van de euro, een effectief asielbeleid, terrorismebestrijding en de energietransitie) liggen besloten in effectieve Europese afspraken, maar versterking van de EU is geen doel op zichzelf.



Daarmee voelt hij de doorslaggevende stemming in het land en in de Tweede Kamer prima aan. Het is bovendien vooruitgang dat hij zich nu eens proactief opstelt, met de borst vooruit - niet lijdzaam afwachtend wat de grote landen beslissen. In Brussel wachten hem de komende tijd wezenlijke debatten. Zijn kaarten liggen op tafel. De juiste bondgenoten vinden is de volgende uitdaging.