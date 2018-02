Rutte verschijnt al jaren simultaan op meerdere plaatsen

Op maar liefst vier plaatsen in het land sprak SP-leider Lilian Marijnissen maandagavond gelijktijdig haar aanhangers toe. Dankzij de holografietechniek. 'De SP is overal', sprak ze dreigend in viervoud. 'We zullen in elke nachtmerrie van Rutte opduiken.'



Dat valt nog te bezien. Want de minister-president heeft het veel te druk voor nachtmerries. En hij heeft helemaal geen holografie nodig om simultaan op meerdere plaatsen op te duiken. Op de veiligheidsconferentie in München. In de studio in Hilversum, als opgewekte gast van Rick Nieman. In het Concertgebouw in Wenen. Op verkiezingsbijeenkomsten. In de Tweede Kamer en in Brussel. In de bus van zijn vriend Fred Teeven. Dat presteert hij nu al jaren op rij. En iedereen die hem treft, heeft de stellige indruk met de echte Rutte van doen te hebben.