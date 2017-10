Rutte III, stel eerlijke kansen tegenover de beperking van burgerrechten

Snellere integratie is niet alleen in het belang van statushouders zelf, maar ook van de verantwoordelijke gemeenten

Uit de nu uitgelekte passages uit het regeerakkoord valt niet op te maken of het nieuwe kabinet zich voldoende bewust is van deze zelfgecreëerde integratierem. Een gunstig teken is dat nieuwkomers niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering en dat de beunhazerij in die sector wordt aangepakt. Maar onduidelijk is of toekomstige statushouders straks ook eerder en op eigen kracht kunnen integreren. De 'zorg in natura' die statushouders twee jaar lang krijgen, moet niet ontaarden in nog meer betutteling en juist minder mogelijkheden om op eigen benen te staan.



Het valt te hopen dat het kabinet het nieuwe integratiebeleid niet alleen symbolisch vormgeeft, maar ook pragmatisch. Snellere integratie is niet alleen in het belang van statushouders zelf, maar ook van de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor hun participatie. Zij betalen immers de rekening als de integratie faalt.