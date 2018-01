Russen zijn als de dood voor revolutie, daar maakt Poetin handig gebruik van

Is Navalny's strijd gestreden? Wat zijn zijn kansen?

'Navalny is 41, het is de vraag of hij nog zes jaar wil wachten, tot Poetin zijn laatste termijn heeft uitgezeten, in 2024. Tot nu toe is Navalny steeds bezig geweest met het uitbouwen van zijn machtsbasis. Of dat een toekomst heeft, hangt af of Rusland überhaupt wil bewegen. Volgens de grondwet is dit Poetins laatste termijn, hoewel sommige analisten beweren dat hij nooit weg zal gaan. Maar zelfs daarna: in het cliëntelistische Rusland bestaat een sterke verwevenheid tussen industrie, criminaliteit en politiek. Of Navalny daar als buitenstaander ooit een rol in kan spelen, is zeer de vraag.



'Uit een recent, onafhankelijk opinieonderzoek bleek dat de Russen het meeste vertrouwen hebben in de president en daarna in de machtsorganisaties zoals de veiligheidsdiensten, het leger en de politie. Repressieorganen worden dus meer vertrouwd dan de vertegenwoordigde organen zoals het parlement en de regering, waar de bevolking juist invloed op zou moeten kunnen uitoefenen.



'Dat is een bizarre situatie: men gaat ervan uit dat de status quo gehandhaafd moet blijven. Dat zegt iets over de stabiliteit van het systeem. Russen zijn als de dood voor revolutie, daar hebben ze slechte ervaringen mee. Daar maakt Poetin handig gebruik van.'