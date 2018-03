Rusland en China boeken winst in de oorlog om mensenrechten

De laatste benoemingen in het Witte Huis laten weinig te raden over. Martelchef Gina Haspel hoofd van de CIA, de rechtse houw­degen Mike Pompeo op Buitenlandse Zaken en als Nationaal Veiligheidsadviseur havik aller haviken John Bolton, belichaming van het America First. Hij gaat nog niet zover, zoals Martin Sommer vorige week in de Volkskrant, te beweren dat mensenrechten en ­nationaal belang op gespannen voet staan, maar op z'n minst zijn voor Bolton mensenrechten alleen relevant voor zover ze het ­nationaal belang van de VS dienen.



Dat ook Europa capituleert, zoals Foreign Policy kopt, is wat overtrokken. Een aantal landen houdt stand. Nederland wordt in New York en Genève volop geprezen. Dankzij Nederland worden oorlogsmisdrijven in ­Jemen onderzocht, en minister Lilianne Ploumen repareerde het financiële gat dat Trump sloeg in programma's voor de seksuele gezondheid van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden. Ook in de Veiligheidsraad, waarvan Nederland dit jaar lid is en deze maand zelfs voorzitter, wordt de rechtentrompet geblazen. 'Zaten jullie maar langer dan één jaar in de raad', verzucht Charbonneau.



Of Nederland daar direct profijt van heeft weet ik niet, maar goed voor ons imago in de wereld is het zeker. Misschien is dat toch ook een beetje in het nationaal belang.