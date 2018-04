Roelof Bisschop (SGP): Stop staatsgeleide genderindoctrinatie!

Boerenverstand

In een bijzin schrijft de minister van D66-huize nog dat ze pal voor de vrijheid van meningsuiting staat. Maar vlak daarna schrijft de bewindsvrouwe (o, sorry...) dat ze grote moeite heeft met wat de media laten zien. En omdat de media volgens haar veel invloed hebben, wil zij op haar beurt veel invloed op de media. Die gaat ze dus nauwlettend in de gaten houden. En ze gaat uitgevers van schoolboeken bewegen om hun inhoud aan te passen. En ze wil schooldecanen kneden, om de studiekeuzes van leerlingen te beïnvloeden.



Na de - overigens verloren - strijd van minister Ollongren tegen nepnieuws, brandt zich in korte tijd nu een andere D66-bewindsvrouwe (o, pardon...) aan de vrije meningsuiting. Nederland en de EU maken zich nogal eens druk over elementaire vrijheden in landen als Rusland en Polen, maar wie hun eigen daden beziet krijgt hierbij een vieze bijsmaak.



Genderfanaten rusten niet voordat hun Zweedse paradijs ook op Hollandse bodem gestalte krijgt. Desnoods pompen ze hun obsessie met behulp van subsidie en wetgeving tussen de oren van medeburgers. Gelukkig staan Nederlanders bekend om hun nuchtere houding en hoeven we niet in een klap het ergste te vrezen. Tot zover de opluchting. Maar met schijnbaar onschuldige kleine stapjes kun je uiteindelijk ook een flink eind in de verkeerde richting komen. Er is dus geen reden om luchthartig te doen.



Om deze tirannie tegen te gaan, zullen we voortdurend ons boerenverstand moeten blijven gebruiken. En vooral heldere grenzen moeten trekken. Het beïnvloeden van de gedachtewereld van burgers is in ieder geval zo'n heldere grens.



Roelof Bisschop is Tweede Kamerlid SGP.